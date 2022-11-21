В Николаевской области по состоянию на 21 ноября продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Без света и воды остаются жители 87 населенных пунктов Баштанского и Николаевского районов области, из них — три частично, сообщает Николаевская областная военная администрация.

С начала полномасштабной войны на 21 ноября российские войска частично повредили или полностью уничтожили 787 объектов электроснабжения на территории Николаевщины.

В общей сложности армия Российской Федерации повредила и уничтожила 13 тысяч 542 гражданских объекта на территории Николаевщины.

Среди поврежденных и уничтоженных объектов также:

медицинские учреждения — 92

учебных заведений - 388

заведения культуры - 184

объектов промышленных предприятий - 189

объектов жилого фонда - 8 тысяч 729

объекты газоснабжения — 992

объектов водоснабжения - 30

объектов теплоснабжения - 96

других невоенных объектов - 2055.