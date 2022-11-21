В Николаевской области по состоянию на 21 ноября продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
Без света и воды остаются жители 87 населенных пунктов Баштанского и Николаевского районов области, из них — три частично, сообщает Николаевская областная военная администрация.
С начала полномасштабной войны на 21 ноября российские войска частично повредили или полностью уничтожили 787 объектов электроснабжения на территории Николаевщины.
В общей сложности армия Российской Федерации повредила и уничтожила 13 тысяч 542 гражданских объекта на территории Николаевщины.
Среди поврежденных и уничтоженных объектов также:
Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.
В Николаевской области для отключений потребителей разделили на 3 очереди — предполагается, что они сменяют друг друга с периодичностью в 2 часа. Ранее обесточивание происходило только днем, на сегодняшний день графики действуют круглосуточно.
В Николаевской области по состоянию на 21 ноября продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
Без света и воды остаются жители 87 населенных пунктов Баштанского и Николаевского районов области, из них — три частично, сообщает Николаевская областная военная администрация.
С начала полномасштабной войны на 21 ноября российские войска частично повредили или полностью уничтожили 787 объектов электроснабжения на территории Николаевщины.
В общей сложности армия Российской Федерации повредила и уничтожила 13 тысяч 542 гражданских объекта на территории Николаевщины.
Среди поврежденных и уничтоженных объектов также:
Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.
В Николаевской области для отключений потребителей разделили на 3 очереди — предполагается, что они сменяют друг друга с периодичностью в 2 часа. Ранее обесточивание происходило только днем, на сегодняшний день графики действуют круглосуточно.