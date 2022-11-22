Правительство Японии 22 ноября приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн. Помощь будет предоставлена через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт японского правительства.

— Масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины, вызванное разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни – короче, имеет большое значение поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии. Правительство Японии продолжит оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе с членами G7, говорится в сообщении.

Напомним, воины николаевской 79 бригады, 59 бригады и тероборона Херсонщины нуждаются в дизельных и бензиновых генераторах, чтобы заряжать дроны, рации, телефоны и другое оборудование.