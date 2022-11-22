|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|07:04
|Захід сонця:
|16:11
|Температура завтра:
|+9 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|07:22
|Захід сонця
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
Правительство Японии 22 ноября приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн. Помощь будет предоставлена через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт японского правительства.
— Масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины, вызванное разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни – короче, имеет большое значение поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии. Правительство Японии продолжит оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе с членами G7, говорится в сообщении.
Напомним, воины николаевской 79 бригады, 59 бригады и тероборона Херсонщины нуждаются в дизельных и бензиновых генераторах, чтобы заряжать дроны, рации, телефоны и другое оборудование.
Правительство Японии 22 ноября приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн. Помощь будет предоставлена через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт японского правительства.
— Масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины, вызванное разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак России. В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни – короче, имеет большое значение поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии. Правительство Японии продолжит оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе с членами G7, говорится в сообщении.
Напомним, воины николаевской 79 бригады, 59 бригады и тероборона Херсонщины нуждаются в дизельных и бензиновых генераторах, чтобы заряжать дроны, рации, телефоны и другое оборудование.