Воины николаевской 79 бригады, 59 бригады и тероборона Херсонщины нуждаются в дизельных и бензиновых генераторах, чтобы заряжать дроны, рации, телефоны и другое оборудование.

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов.

«У нас с вами нет света 4 часа, в окопах его нет постоянно. Когда враг хочет оставить нас без света, мы должны ответить ему. Светом для ВСУ. К нам обратилось несколько подразделений ВСУ со срочными запросами на дизельные и бензиновые генераторы. На фото – один из таких запросов от Николаевской 79 бригады, работающих на донецком направлении, где, как вы знаете, сейчас очень тяжело. Еще есть запросы от 59 бригады и ТРО Херсонской области: электроэнергия нужно для зарядки дронов, раций, телефонов и прочего. У Центра волонтеров «People's Project» уже есть договоренность с Днепр-М об имеющихся забронированных генераторах, на которые дают супер скидку. 5кВ отдают за 42 360 грн, 7кВ – 49 520 грн. Еще и доставить Новой почтой обещают за свой счет. Поэтому дело осталось за малым – за деньгами», – написал он.

Волонтерам нам нужно собрать еще 130 тысяч гривен. Если 2600 украинцев переведут по 50 гривен, то у наших защитников будет свет.

Номер карты: 5375411204514124. Ссылка на монобанк.