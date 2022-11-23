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Кремль не добьется своими обстрелами желания Украины пойти на переговоры со страной-агрессором.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Twitter.
- Диктируем по слогам. Нет ваши ракеты. Нет ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах, – написал он.
По его словам, обстрелы нашей страны вызывают лишь желание «уничтожать рашистское чудовище».
— Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны, – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.
В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .
В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.
Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.
Кремль не добьется своими обстрелами желания Украины пойти на переговоры со страной-агрессором.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Twitter.
- Диктируем по слогам. Нет ваши ракеты. Нет ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах, – написал он.
По его словам, обстрелы нашей страны вызывают лишь желание «уничтожать рашистское чудовище».
— Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны, – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.
В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .
В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.
Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.