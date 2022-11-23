Кремль не добьется своими обстрелами желания Украины пойти на переговоры со страной-агрессором.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Twitter.

- Диктируем по слогам. Нет ваши ракеты. Нет ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах, – написал он.

По его словам, обстрелы нашей страны вызывают лишь желание «уничтожать рашистское чудовище».

— Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны, – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .

В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.

Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.