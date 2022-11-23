Европейский банк реконструкции и развития выделяет для Укрэнерго финансирование на сумму 372 миллиона евро. Они пойдут на ремонт, закупку оборудования и поддержку структуры капитала.

Об этом пишет пресс-служба ЕБРР.

— Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования на 372 миллиона евро для поддержки украинской компании «Укрэнерго» для быстрого аварийного ремонта повреждений, вызванных мощными бомбардировками гражданской энергетической инфраструктуры во время войны России против Украины, и для поддержки стабильности энергетической системы страны с наступлением зимы, – говорится в сообщении.

ЕБРР предоставит ссуду под государственные гарантии на 300 миллионов евро. До 150 миллионов евро пойдет на закупку оборудования для аварийных ремонтов украинской энергосистемы и еще 150 миллионов евро — в поддержку структуры капитала.

Часть кредита на экстренный ремонт будет дополнена грантом в размере 72 миллионов евро от Нидерландов.

Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .

В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.

Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.