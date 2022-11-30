Российские военные почти полностью уничтожили жилищный фонд Снигиревки во время оккупации города.
Об этом глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».
На вопрос журналиста, насколько серьезные разрушения получили жилищный сектор Снигиревки Иван Кухта ответил: «Есть такие районы, как птицефабрика. Там очень много разрушений. Некоторые многоэтажки там уничтожены совсем, у некоторых нет совсем окон, крыша разбита. На так называемом соцгородке также есть многоэтажки, в которых до сих пор есть снаряды – мы там проводим разминирование. Очень много повреждений получил частный сектор, а административные здания – почти все разрушены.
Он также добавил, что учебные заведения города разрушены частично.
— Школы частично разрушены. Различного характера. Сейчас прорабатываем характер разрушений: работают наши комиссии по обследованию жилищного фонда. Самая главная задача на сегодняшний день – это помочь людям, чтобы они защитили свои дома. Это касается и кровли, и окон. Это самая главная задача. Реально работаем и по нашим коммунальным учреждениям, – добавил он.
Напомним, в Снегиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из- за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.
Освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы , рассказал глава местной военной администрации Иван Кухта. Он не уверен, что сельхозугодья близ Снигиревки успеют разминировать до весны.
Российские военные почти полностью уничтожили жилищный фонд Снигиревки во время оккупации города.
Об этом глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».
На вопрос журналиста, насколько серьезные разрушения получили жилищный сектор Снигиревки Иван Кухта ответил: «Есть такие районы, как птицефабрика. Там очень много разрушений. Некоторые многоэтажки там уничтожены совсем, у некоторых нет совсем окон, крыша разбита. На так называемом соцгородке также есть многоэтажки, в которых до сих пор есть снаряды – мы там проводим разминирование. Очень много повреждений получил частный сектор, а административные здания – почти все разрушены.
Он также добавил, что учебные заведения города разрушены частично.
— Школы частично разрушены. Различного характера. Сейчас прорабатываем характер разрушений: работают наши комиссии по обследованию жилищного фонда. Самая главная задача на сегодняшний день – это помочь людям, чтобы они защитили свои дома. Это касается и кровли, и окон. Это самая главная задача. Реально работаем и по нашим коммунальным учреждениям, – добавил он.
Напомним, в Снегиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из- за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.
Освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы , рассказал глава местной военной администрации Иван Кухта. Он не уверен, что сельхозугодья близ Снигиревки успеют разминировать до весны.