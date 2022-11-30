Российские военные почти полностью уничтожили жилищный фонд Снигиревки во время оккупации города.

Об этом глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

На вопрос журналиста, насколько серьезные разрушения получили жилищный сектор Снигиревки Иван Кухта ответил: «Есть такие районы, как птицефабрика. Там очень много разрушений. Некоторые многоэтажки там уничтожены совсем, у некоторых нет совсем окон, крыша разбита. На так называемом соцгородке также есть многоэтажки, в которых до сих пор есть снаряды – мы там проводим разминирование. Очень много повреждений получил частный сектор, а административные здания – почти все разрушены.

Он также добавил, что учебные заведения города разрушены частично.

— Школы частично разрушены. Различного характера. Сейчас прорабатываем характер разрушений: работают наши комиссии по обследованию жилищного фонда. Самая главная задача на сегодняшний день – это помочь людям, чтобы они защитили свои дома. Это касается и кровли, и окон. Это самая главная задача. Реально работаем и по нашим коммунальным учреждениям, – добавил он.

Напомним, в Снегиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.

Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из- за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.

Освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы , рассказал глава местной военной администрации Иван Кухта. Он не уверен, что сельхозугодья близ Снигиревки успеют разминировать до весны.