В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

Напомним, за минувшие сутки, 29 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка на Донетчине.