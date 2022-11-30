Проект «Украинский Свидетель» рассказал о жителе Херсонщины, который попал в плен к россиянам и выдержал пытки и бесчеловечные условия.

На видео Александр Дьяков рассказывает, что попал в плен 17 августа, пишет LB.ua.

Пока город не вернулся под контроль ВСУ, мужчина увидел все – пытки, издевательства, бесчеловечные условия содержания. О них он рассказал в своем интервью.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр и группа его товарищей передавали украинским военным сведения о российской армии. Человек делал это полгода, пока не был задержан оккупантами. Сначала Александра отправили в изолятор временного содержания. Там он провел 17 дней, а оттуда – попал в больницу: во время допросов его избивали так, что отбили ногу. Возникла угроза заражения. Мужчину дважды прооперировали, но травма донимает до сих пор.

— Били берцами и дубинками. Я чувствую себя инвалидом, – говорит он.

Мужчине удалось скрыться из больницы, когда началась «эвакуация» россиян, перед наступлением ВСУ. После своего бегства он еще около двух недель скрывался в городе.

Александр рассказал, как его пытали, как допрашивали, в каких условиях держали, а также как относились к заключенным. Так, во время первого допроса группы Александра и его собратья избивали электрическим током. Сначала – по очереди, а потом заставили избивать друг друга.

- Мы не согласились... Мой товарищ знал, что у меня больное сердце, и сказал - бейте меня, - сказал он.

Александр также рассказал, что до сих пор не чувствует двух пальцев – скорее всего, это последствия пыток электрическим током. Мужчина находится дома, на Херсонщине. Он счастлив, что находится на подконтрольной Украине территории.

— Хотя сейчас в городе нет отопления и почти отсутствует водоснабжение, теперь ты понимаешь, что такое жить, — заключает Александр.

Напомним, что житель Снигиревки рассказал, что во время российской оккупации города держаться людям помогал уход за собственными огородами. Жители выращивали, в частности, помидоры.