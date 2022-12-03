Петр Порошенко с волонтерами везет 10 грузовиков DAF для бригад на южном фронте и помощь жителям Херсона.

Об этом сообщили в пресс-службе политика.

— Сложное время у всех – зимно, темно, нет электричества, нет воды, нет тепла. В Киеве тяжело, в Днепре непросто, в Харькове непросто, очень сложно в Бахмуте в Донецкой области. Очень непросто в Херсоне, констатирует пятый Президент.

Он отметил, что в помощи нуждаются ВСУ на юге, поэтому сейчас туда едут грузовики.

— И мы снова едем на юг, в освобожденный Херсон. Везем 5 автомобилей для героев штурма Херсона 46-й десантной бригады, везем машины в отдельный разведбат Оперативного командования «Юг», везем в батальон логистики командования Десантно-штурмовых войск, в 123-ю бригаду территориальной обороны Николаевской где служат наши друзья, члены команды, наши герои. Везем в ВСУ, потому что ничего важнее сейчас нашей победы нет, — отмечает Петр Порошенко.

— Это новый десяток окрашенных грузовиков DAF, с сделанными нами кунгами, тентами. Артиллерийские тягачи с новыми колесами с модернизированной топливной системой. Каждый делает все, что может приблизить победу, — отмечает пятый Президент.

Петр Порошенко поблагодарил всех украинцев, которые перечислят средства для ВСУ на счета ОО «Дело Громад». Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранную сумму. В частности, в Великобритании удалось законтрактовать поданные две сотни военных грузовиков DAF. Этот полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

— Благодарю всех вас, кто сделал это возможным. Ибо на каждую мою копейку есть ваша в «Деле Громад». И это поднимает миллионные проекты, это дает крылья, это позволяет помочь воинам, — отмечает Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).

Ранее Петр Порошенко заявил, что место главы русской православной церкви Кирилла – на скамье подсудимых рядом с Путиным.