В День местного самоуправления глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с главой Снигиревской городской военной администрации Иваном Кухтой, депутатами Николаевского областного совета, руководителями ТГ и общественностью торжественно подняли флаг над освобожденной Снигиревкой.

Об этом сообщили глава Николаевского областного совета на своей странице в Facebook.

— Не случайно выбрали именно Снегиревку. Это как региональный символ несокрушимости нашего региона! 8 месяцев жители Снегиревки страдали от варварских действий российских оккупантов. Но все это время они сохраняли веру и ждали… Первое, что сделали орки, когда захватили Снегиревку – сняли наш флаг и повесили свою тряпку. Убегая из города, они просто снесли флагштоки на площади, но мы их восстановили и подняли наш символ несокрушимости, — отметила Анна Замазеева.

Также отметили наградами тех, кто участвовал в освобождении Снегиревки, сел и поселков вокруг. Отдельно отличиями Николаевского областного совета «Крест Святого Николая» наградили представителей местного самоуправления – глав ОТГ, которые доказали, что в любых условиях останутся с громадой и будут заботиться о людях.

— С первых дней вторжения РФ они оставались на местах, обеспечивали жизнедеятельность людей, когда-то выразивших им свое доверие. Рискуя своей жизнью и свободой, держали строй в своих громадах. Неоднократно, общаясь с представителями международного сообщества в Конгрессе Местных и региональных Властей Совета Европы, слышала слова восхищения с их стороны местным самоуправлением в Украине – теми людьми, которые уже почти год доказывают, что они являются образцом самоотверженности служению людям, – отметила она.

Анна Замазеева подчеркнула, что именно представители местного самоуправления находятся ближе всего к людям, лучше знают их проблемы и готовы сделать все, чтобы их решить.

—Похищение депутатов, председателей громад и уничтожение здания Николаевского областного совета российскими террористами нас не сломили! Вот и сейчас, в Снегиревке, мы видим очередное тому подтверждение. Наш коллега, депутат Николаевского областного совета Иван Кухта, взял на себя ответственность и возглавил Снегиревскую городскую военную администрацию. Теперь у него много вызовов, но уверена, он с ними всеми справится. А мы все помогаем. Сейчас благодаря работникам коммунальных служб в Снегиревке понемногу появляется свет и вода. Продолжаются работы по обустройству разрушенных участков автомобильной дороги. Восстановлен один из мостов через магистральный канал. Возобновляется работа Пенсионного фонда, снегуровчане начали получать пенсии. Заработал местный гуманитарный штаб. Горжусь большой командой органов местного самоуправления Николаевщины. И пусть все в мире знают, что наше Знамя, безусловно, взвьется над всей суверенной территорией Украины! Наши ВСУ приближают этот момент ежедневно, а мы как представители местного самоуправления сделаем все необходимое для скорейшего восстановления жизнедеятельности Николаевщины!, — уверена Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что гуманитарный штаб Николаевщины, которой работает под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой, продолжает программу «Убежище своим» по предоставлению временного убежища эвакуированным из зон боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий Николаевщины и Херсонщины.