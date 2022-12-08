В Николаевской области из-за боевых действий площади посевной озимых сократились на 30-35%, по сравнению с объемами прошлогодней кампании.

Об этом в интервью ТРК «НИС-ТВ» рассказал первый заместитель председателя Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Он отметил, что ситуация понемногу налаживается и аграрии могут вывозить урожаи зерновых прошлых лет.

– Посевная прошла. В первую очередь, благодаря тому, что процесс заработал, понемногу вывозятся остатки урожая предыдущих лет. Понемногу появилась цена. Ситуация нормализуется и аграрии могут работать, — подчеркнул он.

Напомним, что из-за боевых действий аграрии Николаевской области не смогли собрать 40% урожая в 2022 году.