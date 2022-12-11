За прошедшие сутки, 10 декабря, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменной, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецк.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, российские оккупанты вчера нанесли три ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелка, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более 20 населенных пунктов.

В частности, под огнем оказались Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг пытался поразить украинские позиции по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении российские оккупанты обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка на Запорожье.

На Херсонском направлении огневого поражения потерпели пригород и Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, российские военные нанесли удары РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины Николаевской области.