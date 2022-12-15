Народный депутат Украины Александр Пасичный начал работу в качестве сопредседателя депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Румынией.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп сообщил, что вместе с сопредседателем группы дружбы Людмила Марченко они активно работают над углублением взаимопонимания и дружбы между украинским и румынским народами, «для содействия развитию наших взаимоотношений в области экономики, обороны, науки, образования, культуры, туризма и других».

Именно с этой целью они встретились с чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Украине Александром Виктором Микулой и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом.

— Получили информацию о сотрудничестве Румынии с Украиной по всем направлениям за период установления дипломатических отношений, – отмечает Александр Пасичный.

Он напомнил, что с 24 февраля Украина получает поддержку от правительства Румынии, в том числе около 126 тысяч нашли нашли убежище от войны.

— Помогает Румыния и с гуманитарными грузами. В сотрудничестве с таможенной и пограничной службами Румынии были отработаны механизмы беспрепятственного пропуска гуманитарных грузов по территории Румынии, направляющиеся в наши регионы. И еще много направлений сотрудничества между нашими странами, – рассказал нардеп.

Он также рассказал об еще одной совместной встрече при участии народных депутатов Людмилы Марченко, Юрия Здебского, Александра Юрченко, членов депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Румынией, с чрезвычайным и полномочным послом Румынии в Украине Александром Виктором Микулой.

По его словам, основными месседжами встречи стали:

Политическая поддержка против агрессии РФ;

Вступление Украины в ЕС;

Помощь Румынии в восстановлении Украины после войны.

Также, добавляет нардеп, в ходе встречи стороны обсудили: перспективы новых пунктов пропуска на границе; ошибки Румынии по использованию средств от Европы поддержку в экономической зоне, а именно выход Украины на западные рынки; возможности привлечения румынской стороны к украинским международным проектам, а также жизнь, быт украинцев в Румынии, в частности, обучение детей.

— Господин посол Александру Виктору заверил, что Румыния начинает поставки оборудования ДТЭК и «Укрэнерго» и предоставит список специализированных компаний, которые также будут участвовать в налаживании энергосистемы, – добавляет нардеп.

Напомним, народный депутат Украины Александр Пасечный провел встречу за круглым столом с мэром Николаева Александром Сенкевичем и с руководителями структурных подразделений горсовета по вопросу текущих проблем города в условиях войны. Затрагивались также вопросы ежедневных обстрелов и финансового планирования на следующий год.