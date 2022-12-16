Сенат утвердил оборонный бюджет США на следующий год, в котором заложены средства для военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Объем бюджета рекордный и составит $858 миллиардов. Он предусматривает $800 миллионов военной помощи Украине для отражения агрессии России. Среди прочего документ также предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия и поддержку для Тайваня, которому грозит Китай.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о расширении обучения украинских военных в Европе, чтобы включить совместные маневры и всевоенные боевые действия.