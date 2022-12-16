Портрет Президента Украины Владимира Зеленского, сделанный фотографом Александром Чекменевым для обложки журнала Time, был продан на благотворительном аукционе за 6 миллионов гривен.

Об этом пишет Forbes.

Аукцион прошел 15 декабря во время церемонии награждения «Forbes — предприниматель года». Мероприятие проходило в рамках благотворительной выставки украинского фотографа Александра Чекменева. Победителем аукциона стал CEO Ajax Systems Александр Конотопский, купивший портрет за 6 миллионов гривен.

Эти средства пойдут на восстановление учебных заведений на Киевщине.