По предварительным данным, с начала полномасштабной войны российские вооруженные силы нанесли Николаеву ущерб по меньшей мере на 852 миллиона евро.

Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич в пятницу, 16 декабря, во время презентации Отчета по оценке убытков и ключевых потребностей Николаева, что город фиксирует разрушение с помощью технологии ГИС.

— Последние три года Николаев вместе с SoftPro разрабатывал современную геоинформационную систему. Простыми словами, это карта города с высокой детализацией, на которую затем накладываются разные «слои» с нужной информацией. Например, состояние и возраст коммуникаций, здания, башни мобильной связи и т.д. Именно с помощью ГИС мы фиксируем повреждения, нанесенные городу атаками российских террористов, — отметил мэр.

Когда началось тесное сотрудничество с правительством Дании, чиновники попросили профинансировать разработку дополнительного «слоя» ГИС с данными о разрушении.

Над верификацией повреждений работает проект «Россия заплатит» Киевской школы экономики.

Ранее сообщалось, что в Украине представили первый отчет оценки повреждений и ущерба в результате войны на примере Николаева.