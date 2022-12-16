В Украине представили первый отчет оценки повреждений и ущерба в результате войны на примере Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

Презентация отчета прошла в Киеве 16 декабря. Этот проект был реализован при поддержке Антикоррупционной инициативы Евросоюза и правительства Дании.

По словам руководителя Антикоррупционной инициативы ЕС Аллана Паг Кристенсена, Николаев уже несколько месяцев тесно сотрудничает с ведущей антикоррупционной программой поддержки.

— Мы работаем с мэром, чтобы выяснить, как помочь в восстановлении после войны, чтобы все было прозрачно. Для этого презентуем сегодня один из инструментов – цифровую платформу, содержащую данные о поврежденной инфраструктуре города, – сказал Паг Кристенсен.

Он добавил, что подобную платформу могут использовать для других городов, а также интегрировать ее в национальный информационный портал.

Напомним, что страны Европы активно помогают Украине в защите нашего суверенитета не только в военной и дипломатической областях. Масштабы разрушений, вызванных Россией в Украине, чрезвычайно велики. Иностранные партнеры вызвались помогать украинским городам в восстановлении после российских обстрелов.