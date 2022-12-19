В Николаеве проводит свою деятельность Центр психического здоровья, где можно получить бесплатную и конференционную психосоциальную поддержку:

индивидуальные консультации психолога;

Курсы английского языка:

Курсы первой помощи;

Мастер-классы.

Кроме Николаева, работа проводится в городах – Вознесенске, Южноукраинске и Первомайске.

Специалисты центра проводят групповую и индивидуальную работу. Все услуги предоставляются как очно и онлайн, так что воспользоваться возможностью может каждый.

«Центр Психического Здоровья в Николаеве и регионе – это уютное место, где собираются люди с похожими вопросами и переживаниями. Это территория безопасности, где зарождается надежда на будущее. Люди здесь встречаются, чтобы просто попить чай и поговорить о жизни и о наболевших вопросах. Место, где поймут, поддержат и помогут. Вы можете бесплатно получить консультацию психолога», – рассказывают в Центре.

Обратиться можно по номерам:

Николаев +380983252742, +380668879534

Южноукраинск +380975580020

Вознесенск +380975580020

Первомайск +380687135050.

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Центр Психического Здоровья в г. Николаеве и регионе реализует ОО «Поддержка психического здоровья – ассоциация специалистов в области психического здоровья» в рамках проекта «Психическое здоровье и психосоциальная поддержка пострадавших от конфликта в Украине» при содействии Министерства иностранных дел Германии, Malteser International и Мальтийской службы помощи Украина – Львов.