В Николаеве проводит свою деятельность Центр психического здоровья, где можно получить бесплатную и конференционную психосоциальную поддержку:
Кроме Николаева, работа проводится в городах – Вознесенске, Южноукраинске и Первомайске.
Специалисты центра проводят групповую и индивидуальную работу. Все услуги предоставляются как очно и онлайн, так что воспользоваться возможностью может каждый.
«Центр Психического Здоровья в Николаеве и регионе – это уютное место, где собираются люди с похожими вопросами и переживаниями. Это территория безопасности, где зарождается надежда на будущее. Люди здесь встречаются, чтобы просто попить чай и поговорить о жизни и о наболевших вопросах. Место, где поймут, поддержат и помогут. Вы можете бесплатно получить консультацию психолога», – рассказывают в Центре.
Обратиться можно по номерам:
Центр Психического Здоровья в г. Николаеве и регионе реализует ОО «Поддержка психического здоровья – ассоциация специалистов в области психического здоровья» в рамках проекта «Психическое здоровье и психосоциальная поддержка пострадавших от конфликта в Украине» при содействии Министерства иностранных дел Германии, Malteser International и Мальтийской службы помощи Украина – Львов.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Николаеве проводит свою деятельность Центр психического здоровья, где можно получить бесплатную и конференционную психосоциальную поддержку:
Кроме Николаева, работа проводится в городах – Вознесенске, Южноукраинске и Первомайске.
Специалисты центра проводят групповую и индивидуальную работу. Все услуги предоставляются как очно и онлайн, так что воспользоваться возможностью может каждый.
«Центр Психического Здоровья в Николаеве и регионе – это уютное место, где собираются люди с похожими вопросами и переживаниями. Это территория безопасности, где зарождается надежда на будущее. Люди здесь встречаются, чтобы просто попить чай и поговорить о жизни и о наболевших вопросах. Место, где поймут, поддержат и помогут. Вы можете бесплатно получить консультацию психолога», – рассказывают в Центре.
Обратиться можно по номерам:
Центр Психического Здоровья в г. Николаеве и регионе реализует ОО «Поддержка психического здоровья – ассоциация специалистов в области психического здоровья» в рамках проекта «Психическое здоровье и психосоциальная поддержка пострадавших от конфликта в Украине» при содействии Министерства иностранных дел Германии, Malteser International и Мальтийской службы помощи Украина – Львов.