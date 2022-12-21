Силы обороны уничтожают военных РФ и их технику на Кинбурнской косе, однако оккупанты продолжают стягивать туда свои резервы с временно оккупированной Херсонщины.

Об этом в эфире общенационального марафона рассказала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она рассказала, что по состоянию на 21 декабря во временно оккупированной Херсонской области продолжается передислокация российских войск, которая также может задеть Кинбурнский полуостров.

— Надо понимать, что у Кинбурнской косы есть сообщение с временно оккупированной левобережной Херсонщиной, оттуда российские войска способны подтягивать дополнительные силы и та же передислокация осуществляется, и в том направлении, — рассказала Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что полуостров находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

— Когда мы поражаем войска РФ, они продолжают подтягивать силы и резервы с тем же удивительным упрямством под тот же украинский огневой контроль. Возможно, так они хотят убедить свое командование, что скоро их здесь всех уничтожат и им нужно ушиваться, – говорит Наталья Гуменюк.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести" «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».