Исполнительный комитет Николаевского городского совета дополнил список мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в понедельник, 19 декабря, сообщают НикВести.
Во время заседания перечень в Центральном районе дополнили адресом пр. Героев Украины, 20-К – 2 места.
Работать новогодние базары будут с 18 декабря по 31 декабря 2022 года. Всего по городу утверждено 93 адреса:
Напомним, что в центре Николаева 16 декабря установили новогоднюю елку.
В разных районах Киева установят новогодние елки , в том числе и на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Исполнительный комитет Николаевского городского совета дополнил список мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в понедельник, 19 декабря, сообщают НикВести.
Во время заседания перечень в Центральном районе дополнили адресом пр. Героев Украины, 20-К – 2 места.
Работать новогодние базары будут с 18 декабря по 31 декабря 2022 года. Всего по городу утверждено 93 адреса:
Напомним, что в центре Николаева 16 декабря установили новогоднюю елку.
В разных районах Киева установят новогодние елки , в том числе и на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.