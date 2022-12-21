Исполнительный комитет Николаевского городского совета дополнил список мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в понедельник, 19 декабря, сообщают НикВести.

Во время заседания перечень в Центральном районе дополнили адресом пр. Героев Украины, 20-К – 2 места.

Работать новогодние базары будут с 18 декабря по 31 декабря 2022 года. Всего по городу утверждено 93 адреса:

Напомним, что в центре Николаева 16 декабря установили новогоднюю елку.

В разных районах Киева установят новогодние елки , в том числе и на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.