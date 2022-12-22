Из государственного бюджета на следующий год будут выделены средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время интервью на телеканале НИС-ТВ в среду, 21 декабря, сообщают НикВести.
Он отметил, что эти средства будут направлены в бюджет Николаевской области, а по договоренности они будут направляться на ремонт городских труб.
— Я думаю, что об этом лучше, чтобы сказал председатель ОГА Виталий Ким, потому что он сотрудничал и эти деньги будут идти на область. Мы проговорили механизм сотрудничества. Мы будем передавать отдельные трубопроводы на ремонт, затем они будут отремонтированы и передаваться нам на баланс. Это самый простой и контролируемый способ использования средств, отметил он.
Также, по словам мэра, есть определенные договоренности по сотрудничеству с благотворительной организацией.
— Я думаю, когда мы дойдем до подписания документа, Борис Дуденко расскажет об этом подробно, — добавил Александр Сенкевич.
Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.
Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Из государственного бюджета на следующий год будут выделены средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время интервью на телеканале НИС-ТВ в среду, 21 декабря, сообщают НикВести.
Он отметил, что эти средства будут направлены в бюджет Николаевской области, а по договоренности они будут направляться на ремонт городских труб.
— Я думаю, что об этом лучше, чтобы сказал председатель ОГА Виталий Ким, потому что он сотрудничал и эти деньги будут идти на область. Мы проговорили механизм сотрудничества. Мы будем передавать отдельные трубопроводы на ремонт, затем они будут отремонтированы и передаваться нам на баланс. Это самый простой и контролируемый способ использования средств, отметил он.
Также, по словам мэра, есть определенные договоренности по сотрудничеству с благотворительной организацией.
— Я думаю, когда мы дойдем до подписания документа, Борис Дуденко расскажет об этом подробно, — добавил Александр Сенкевич.
Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.
Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.