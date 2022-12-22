Из государственного бюджета на следующий год будут выделены средства для частичного ремонта водопроводной сети Николаева.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время интервью на телеканале НИС-ТВ в среду, 21 декабря, сообщают НикВести.

Он отметил, что эти средства будут направлены в бюджет Николаевской области, а по договоренности они будут направляться на ремонт городских труб.

— Я думаю, что об этом лучше, чтобы сказал председатель ОГА Виталий Ким, потому что он сотрудничал и эти деньги будут идти на область. Мы проговорили механизм сотрудничества. Мы будем передавать отдельные трубопроводы на ремонт, затем они будут отремонтированы и передаваться нам на баланс. Это самый простой и контролируемый способ использования средств, отметил он.

Также, по словам мэра, есть определенные договоренности по сотрудничеству с благотворительной организацией.

— Я думаю, когда мы дойдем до подписания документа, Борис Дуденко расскажет об этом подробно, — добавил Александр Сенкевич.

Отметим, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Ранее сообщалось, что в Николаеве увеличилось в 20 раз количество утечек на водоводе. Причина – сильно поврежденный из-за соленой воды водовод.