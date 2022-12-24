Фото: Евгений Завгородний

В рамках арт-тура Герри Хофштеттера 23 декабря на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, Колокольни Михайловского Златоверхого монастыря и Колокольни Софийского собора появились проекции с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышитыми сорочками.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики (МКИП).

Вместе с командой и электрогенератором художник будет работать в Украине в течение 24-25 декабря с 16 до 22 часов.

— Это очень символично, что во времена, когда Россия пытается лишить нас света, мы совместно с нашими европейскими друзьями этот свет можем вернуть. Хотя бы таким художественным способом, — подчеркнул глава МКИП Александр Ткаченко.

Герри Хофштеттер и его команда отказались от празднования Рождества со своими семьями в знак солидарности с Украиной.

Появляющиеся на зданиях в Киеве проекции транслируют и в прямом эфире. Также изображения отдельных проекций создают при освещении на месте в виде NFT и размещают на платформе Opensea NFT. Заработанные от продажи работ средства будут направлены на следующую акцию художника для поддержки Украины.

Проект реализуют при поддержке МКИП, Госагентства по искусствам и художественному образованию, посольству Украины в Швейцарии и МВД.

Напомним, жителей Италии призвали на час выключать свет ради солидарности с украинцами.