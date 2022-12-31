Народный депутат Максим Дырдин опубликовал фото- и видеоотчет работы в 2022 году и поздравил жителей Николаева с наступающим Новым годом.

«Февральский год в душе каждого украинца продолжается! Пусть 2023 календарный год станет Победным для Украины! Желаю, чтобы в ваших домах раздавался детский смех, сияли глаза от радости и сердце было спокойно за родных и близких! Крепкого здоровья и веры в Победу! С Новым годом, несокрушимые!!! Спасибо ВСУ! Все будет Украина!» — написал он.

Напомним, народный депутат Максим Дырдин рассказал о самых больших проблемах Первомайского района Николаевской области, который он представляет в Верховной Раде, а также о том, как удается их решать.