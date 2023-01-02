Во время первого в новом году звонка в Украину Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в беседе с Президентом Владимиром Зеленским подтвердила непреклонность европейских партнеров по поддержке Украины и ее народа в борьбе против российской агрессии.

Об этом Урсула фон дер Ляен написала на своей странице в Twitter.

— Во время первого телефонного разговора в новом году с Президентом Украины Зеленским я передала чистосердечную поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году народу Украины. ЕС будет стоять рядом с вами, так долго, как это потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Бой за свободу и против жестокой агрессии, – написала Президент Еврокомиссии.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил в Телеграмме, что они также обсудили получение первого транша макрофинансовой помощи, генераторов и модульных домов.

— Рад начать год с разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, лидеры также скоординировали шаги по саммиту Украина-ЕС.

— Чувствуем поддержку и стремимся к победе вместе, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Европейская Комиссия инвестирует 100 миллионов евро в восстановление украинских школ, разрушенных в ходе российской агрессии.