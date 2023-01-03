В Администрации морских портов Украины сообщили о росте очереди судов, ожидающих прохождение инспекции в Босфоре для движения в и из украинских портов - из-за задержек со стороны российской стороны.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Руководитель ведомства Алексей Востриков рассказал, что благодаря электронной очереди упростилось планирование входа и выхода судов в/из портов Большой Одессы, но остается проблема с прохождением Босфора из-за умышленных задержек проверок российской стороной.

— Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе «зернового коридора» есть деструктивная позиция РФ. Именно через нее при прохождении контроля в Босфоре вместо необходимых 24-30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально осуществляется инспекция в среднем только 3,5 судов на вход и 3 – на выход. Мы уже видели в прошлом месяце очередь в Босфоре из более 150 судов, которые простаивали там более 30 суток. Тогда решали эту проблему вместе с ООН и Турцией. Сегодня такая тенденция повторяется, – рассказал он.

По его словам, на 2 января очередь составляла 96 судов, и если ситуация не изменится – она будет расти. Порты при этом принимают 50% тех судов, которые могли бы принимать.

Напомним, за 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы «Зернового коридора» ушло 605 судов.