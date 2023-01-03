Российские войска при отступлении из Берислава Херсонской области в середине ноября 2022 года взорвали электростанцию намеренно.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— В Бериславе (Херсонская область) россияне при отступлении намеренно взорвали электростанцию, – написал он.

Он добавил, что согласно ст. 51(2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции запрещается разрушение критической инфраструктуры. Это считается террористическим актом.

Однако, как отметил министр обороны Украины, это не останавливает российских оккупантов.

Напомним, с утра 2 января российские войска обстреляли центр Берислава, попали в городской рынок. Известно о пяти раненых.