Несмотря на заявления высшего руководства, враг не прекращает «частичную мобилизацию», которая на самом деле является масштабной и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну, и она будет касаться жителей временно оккупированного юга.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как отмечается, пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. В то же время, будут усилены мобилизационные мероприятия.
На временно оккупированных территориях Украины призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для новых регионов РФ в Кремле не будет.
Напомним, российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Несмотря на заявления высшего руководства, враг не прекращает «частичную мобилизацию», которая на самом деле является масштабной и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну, и она будет касаться жителей временно оккупированного юга.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как отмечается, пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. В то же время, будут усилены мобилизационные мероприятия.
На временно оккупированных территориях Украины призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для новых регионов РФ в Кремле не будет.
Напомним, российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации.