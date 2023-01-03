Несмотря на заявления высшего руководства, враг не прекращает «частичную мобилизацию», которая на самом деле является масштабной и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну, и она будет касаться жителей временно оккупированного юга.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. В то же время, будут усилены мобилизационные мероприятия.

На временно оккупированных территориях Украины призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для новых регионов РФ в Кремле не будет.

Напомним, российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации.