Прокуроры Херсонской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсона по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что в июне 2022 профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом.

Он занял псевдодолжность «ректора» захваченного оккупантами учебного заведения.

- Обвиняемый проводил инвентаризацию материальных ценностей академии, организовал образовательный процесс по стандартам образования государства-агрессора с общим применением русского языка как официального, - говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится в розыске.

Напомним, жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал угнанными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.