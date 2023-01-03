Запланированный на 3 февраля саммит «Украина - ЕС» состоится в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе президента после разговора Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

— Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита «Украина — ЕС», который состоится 3 февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу, — говорится в сообщении.

Согласно Соглашению об ассоциации этот саммит проходит ежегодно, но в 2022 году его не было. Прошедший, 23-й саммит, прошел в октябре 2021 года.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль назвал стратегической задачей Украины отвечать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года.