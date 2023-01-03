Правительство Украины планирует в 2023 году утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мер по ее реализации. Новая программа будет направлена на помощь ветеранам войны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Она будет включать в себя четыре ключевых потребности – экономическую независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

— Стратегия будет основываться на четырех ключевых потребностях: экономическая независимость, средства, жилье и медицинские услуги. Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в том числе компенсацией процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система безвозмездной психологической помощи ветеранам, — сказал премьер.

По его словам, план по новой стратегии должен быть реализован уже в 2023 году. Ветеранам будет предоставлена возможность развивать военную карьеру.

— Все это должно быть реализовано уже в этом году. Наши ветераны – это наша гордость. И государство будет создавать для них самые лучшие возможности, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, в 17 городах Украины установили билборды с военными, ветеранами и волонтерами. Проект создан, чтобы продемонстрировать силу и сплоченность украинской нации.