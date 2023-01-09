Николаев получил от чешских партнеров 226 дизельных обогревателей и 8 генераторов.

Такую помощь нашему городу по запросу КП «Николаевэлектротранс» направил муниципалитет Праги, сообщается на сайте городского совета.

Дизельные обогреватели город сможет использовать в пунктах несокрушимости и пунктах обогрева. Они мобильны и способны нагреть большие помещения.

Генераторы мощностью 7,5 кВт будут распределены по коммунальным заведениям города для обеспечения их бесперебойной работы при отключении электроэнергии.

Доставку оборудования помогла организовать «Укрзалізниця».

Напомним, Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания . Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.