Администрация Заводского района Николаева объявила тендер на закупку услуг по уборке снега дорог от снега и посыпанию их противогололедной смесью.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость работ – 648 тысяч гривен. Начало аукциона намечено на 13 января.
В тенедерной документации указано, что победитель должен будет убрать 1296 километра механизированным способом и посыпать дороги противогололедной смесью.
Напомним, администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.
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Администрация Заводского района Николаева объявила тендер на закупку услуг по уборке снега дорог от снега и посыпанию их противогололедной смесью.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость работ – 648 тысяч гривен. Начало аукциона намечено на 13 января.
В тенедерной документации указано, что победитель должен будет убрать 1296 километра механизированным способом и посыпать дороги противогололедной смесью.
Напомним, администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.