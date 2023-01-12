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Администрация Заводского района Николаева объявила тендер на закупку услуг по уборке снега дорог от снега и посыпанию их противогололедной смесью.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ – 648 тысяч гривен. Начало аукциона намечено на 13 января.

В тенедерной документации указано, что победитель должен будет убрать 1296 километра механизированным способом и посыпать дороги противогололедной смесью.

Напомним, администрации Центрального и Заводского районов Николаева планируют потратить 22 миллиона гривен на уборку дорог в течение 2023 года.