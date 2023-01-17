Более 40 западных банков не могут покинуть российский рынок на приемлемых условиях из-за указа президента РФ Владимира Путина. Он предполагает, что на любые соглашения о продаже или покупке банков требуется разрешение властей.

Об этом пишет The Financial Times .

Банки, которые пытаются все же договориться о выходе из РФ, опасаются, что их российские активы очень дешево получат подконтрольные кремлю олигархи.

— Есть определенные очень влиятельные россияне с тесными связями с Кремлем, они пытаются использовать свое влияние, чтобы перехватить убегающие активы иностранцев», — рассказал источник.

Также от банков требуют очень серьезные скидки. Одним из условий выхода на российский рынок является продажа с дисконтом не менее 50%.

По данным издания, в России до сих пор работают 45 банков из так называемых «недружественных» в Россию стран. Среди них – австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit, американский Citigroup.

Пока единственным примером успешного выхода иностранного банка после начала вторжения стала продажа Росбанка группой Societe Generale. Ей еще в апреле удалось договориться с олигархом Владимиром Потаниным, владевшим банком в 2006—2011 годах.

Британский банк HSBC, уже договорившийся о продаже российской «дочки» Экспобанк, ждет, пока покупатель договорится с Кремлем. В Citigroup решили просто свернуть бизнес. UniCredit изучает варианты, но не желает просто дарить россиянам свои активы. О планах Raiffeisen пока неизвестно.

Напомним, что за 2022 год россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов , всего в страну из-за границы поступило более 4,3 миллиарда.