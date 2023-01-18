В Николаеве из-за ремонтных работ часть домов в центре города осталась без отопления.

Об этом сообщает Николаевская ТЭЦ.

На предприятии отметили, что ремонтные работы продлятся с 7:00 18 декабря до 4:00 19 декабря.

Отопление отключено по следующим адресам:

ул. Адмиральская, 10, 10а, 12, 16, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 37, 41;

Большая Морская, 47, 58;

Адм. Макарова, 62а;

Декабристов, 4, 4а;

Малая Морская, 3, 7, 23, 25;

Мариупольская, 4а, 5, 7, 9, 13, 16, 31, 33, 36;

Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80;

Потемкинская, 34;

Пушкинская, 2;

Соборная, 2, 4;

Спасская, 32, 33, 40, 40а, 50, 52;

Фалеевская, 1, 3, 5, 7, 9а, 9б;

Шевченко, 64, 64а, 67, 69, 69а, 71, 75, 81;

Шнеерсона, 2, 2а, 2б, 4, 37;

пр. Центральный, 84

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что восстановление Николаева за средства Королевства Дания должно происходить без вмешательства украинских чиновников.