В Николаеве из-за ремонтных работ часть домов в центре города осталась без отопления.
Об этом сообщает Николаевская ТЭЦ.
На предприятии отметили, что ремонтные работы продлятся с 7:00 18 декабря до 4:00 19 декабря.
Отопление отключено по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что восстановление Николаева за средства Королевства Дания должно происходить без вмешательства украинских чиновников.
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В Николаеве из-за ремонтных работ часть домов в центре города осталась без отопления.
Об этом сообщает Николаевская ТЭЦ.
На предприятии отметили, что ремонтные работы продлятся с 7:00 18 декабря до 4:00 19 декабря.
Отопление отключено по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что восстановление Николаева за средства Королевства Дания должно происходить без вмешательства украинских чиновников.