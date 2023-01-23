Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что конкуренция между ним и главой областной военной администрации Виталием Кимом возможна только в случае начала избирательной кампании.

Об этом шла речь в интервью городского головы на проекте «В постели с Маричкой Довбенко».

Он отметил, что не может конкурировать с Виталием Кимом в медийном пространстве. Как известно, с начала войны глава Николаевской ОВ стал одним из самых популярных спикеров в Украине.

— Могу сказать, что я не могу с ним конкурировать в медийном пространстве. Он с первого дня войны был очень оптимистично сконфигурирован, заряжал оптимизмом и николаевцев, и жителей Украины. В то же время я был таким, знаете ли, человеком, который постоянно так «Придите в сознание, все не так хорошо». Недавно общался с одной женщиной, она говорит: «Вы так классны с Кимом, я послушала его, послушала вас и сделала посередине». Меня спрашивают, не думаю как, что Кима как-то задвинули, сказали ему не высовываться. Нет, прямо сейчас актуальность немного потерялась. Потому что у людей больше источников информации. И конечно, немного все успокоились, свыклись с войной. Нам с ним не в чем конкурировать. Если он пойдет на выборы городского головы, тогда мы будем с ним конкурировать. Я на председателя ОГА точно не планирую, мне это не интересно, – отметил Александр Сенкевич.

Виталий Ким и Александр Сенкевич, фото Свидетель.info

Во время разговора с журналисткой мэр рассказал, что у него сложились нормальные отношения, а все вопросы решаются в рабочем порядке.

– Мы с ним нормально общались. Он сам из строительного бизнеса. И мы с ним общались до того, как он стал главой ОГА. И позже он стал депутатом горсовета. Конечно, мы с ним общались и сотрудничаем с первого дня войны. До войны мы с ним работали как с главой ОГА, а сейчас сотрудничаем как с главой ОВА. Мы все вопросы решаем в рабочем порядке, без психов. У нас с ним нет каких-либо вопросов, по которым бы имели принципиально разные позиции и занимали диаметрально разные положения. Мы обычно находим компромиссы во всех вопросах, где есть особые мнения. Сегодня работаем вместе на то, чтобы в области и Николаеве все видели, что власть объединена ради победы и комфорта всех граждан во время военного времени, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, Николаевский городской голова Александр Сенкевич признался, что собирается баллотироваться на еще один срок.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что во время войны должна работать исполнительная власть, а депутаты местных советов не востребованы, поскольку капитальные расходы и программы развития не выполняются, а все остальное — полномочия исполнительного комитета.