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Высший антикоррупционный суд арестовал организатора предоставления взятки бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов 472 гривны.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Сообщается, что следственный судья удовлетворил ходатайство детектива НАБУ в полном объеме. Таким образом, к организатору применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Мужчину взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта включительно.
Напомним, что 21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.
Позже НАБУ сообщило детали взяточнической аферы, к которой причастен Лозинский. Отмечалось, что чиновники присвоили часть госсредств, предназначенных для восстановления объектов критической инфраструктуры. Чиновники заключали с предпринимателями договоры по завышенным ценам, а разницу забирали себе. Таким образом, Лозинского разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов. 22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.
Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.
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Высший антикоррупционный суд арестовал организатора предоставления взятки бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов 472 гривны.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Сообщается, что следственный судья удовлетворил ходатайство детектива НАБУ в полном объеме. Таким образом, к организатору применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Мужчину взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта включительно.
Напомним, что 21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.
Позже НАБУ сообщило детали взяточнической аферы, к которой причастен Лозинский. Отмечалось, что чиновники присвоили часть госсредств, предназначенных для восстановления объектов критической инфраструктуры. Чиновники заключали с предпринимателями договоры по завышенным ценам, а разницу забирали себе. Таким образом, Лозинского разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов. 22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.
Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.