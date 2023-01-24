Высший антикоррупционный суд арестовал организатора предоставления взятки бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов 472 гривны.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сообщается, что следственный судья удовлетворил ходатайство детектива НАБУ в полном объеме. Таким образом, к организатору применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта включительно.

Напомним, что 21 января Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. В Кабмине подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.