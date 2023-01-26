В оккупированном Крыму в феврале остановят все ремонтные работы на бюджетных предприятиях, а все средства будут пущены на обеспечение российской агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в утренней сводке 26 января.

- С 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины, - сообщили в Генштабе.

Кроме того, в Крыму российские оккупанты готовят очередную массовую волну мобилизации на войну. По информации Генштаба ВСУ, она должна состояться в конце февраля.

Сообщается, что до 29 января все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки на броню в военные комиссариаты.

Напомним, 23 января издание CNN сообщило, что за последние месяцы Россия направила на фронт в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, которых Кремль решил мобилизовать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, однако это не помогло.