В Николаевской области 74 заведения подали заявки на заключение договоров с Национальной службой здоровья Украины. 98% из них по состоянию на 26 января подписаны. Один из новых пакетов договора включает возможность предоставления бесплатной психологической помощи.

Об этом рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передает Общественное.

— На сегодняшний день ожидаем договор до 149 представленных предложений. Практически все учреждения здравоохранения увеличили количество пакетов по сравнению с 2022 годом. Все новые пакеты, предлагаемые НСЗУ, мы рассматриваем, — говорит Ирина Шамрай.

С 2020 года НСЗУ помогает Коммунальным медучреждениям по всему государству Программой медицинских гарантий.

— Лидерам по заключению пакетов из НСЗУ у нас есть №5 городская больница — 21 заявка подана, затем больница скорой медицинской помощи – 16 заявок, далее городская больница №4. За прошлый год нам удалось существенно обновить оборудование в медучреждениях, чтобы максимально отвечать требованиям, говорит Ирина Шамрай.

НСЗУ на программу Медицинских гарантий выделила 142 миллиарда гривен, это на 14 млрд меньше, чем в 2022 году. Этого достаточно будет, чтобы закупить необходимое количество услуг, утверждает директор департамента коммуникации НСЗУ Лилия Гудзь-Куликовская.

— Уменьшение средств связано с военным положением, оборона в приоритете и уменьшилось количество населения. За границу выехало от 8 до 14 миллионов человек, – говорит Лилия Гудзь-Куликовская.

Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества по восстановлению Николаева городские власти предложат Дании взять на себя реализацию проектов по восстановлению травматологического пункта Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и здания Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, которые были разрушены в результате российских обстрелов.