Народный депутат Украины Александр Пасичный поздравил с Днем рождения старейшую волонтер в Украине.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

Старшей волонтере исполнилось 83 года, сейчас она вместе с девушками занимается плетением маскировочных сеток для украинских защитников.

— Старшая волонтер Украинских плетуний Малыщук Романна Маркияновна отмечает День рождения. В свои 83 года эта хрупкая женщина работает на уровне с молодежью, всегда улыбающаяся, веселая и оптимистичная, своим неутомимым трудом, вместе с девушками помогает Защитникам Украины, приближая нашу общую Победу! Команда народного депутата Украины Александра Пасечного поздравила Романа Маркияновна. Мы желаем Вам крепкого здоровья, Мира, чтобы каждый день приносил радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные радовали частыми встречами и душевными разговорами, чтобы в доме всегда было тепло и уютно, – написал Александр Пасечный.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Пасичный в сотрудничестве с Алексеем Допирой и директором Международного благотворительного фонда «Одесса Бриз» Дриди Мохамедом доставили 500 метров основы для маскировочных сеток, которые плетут «Украинские плетунии/Николаев» для наших защитников.