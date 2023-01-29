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Руководитель Шевечнковской громады Николаевской области Олег Пилипенко планирует воплотить в жизнь большой проект — строительство оптового овощного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Он хочет, чтобы такой рынок стал альтернативой Великим Копаням в Херсонской области.

— Я хочу, чтобы он стал альтернативой Великим Копаням. Громада расположена на одной из государственных трасс. Через нее в том числе строили дорогу в порты Николаева, то есть весь поток грузового транспорта из Киева, Кропивницкого, Днепра, Херсона будет ехать через нашу громаду. Представим, что оптовый покупатель едет, например, из Киева в Великие Копани за партией. Заезжает на Шевченковский рынок и покупает все, что ему нужно. Так будет выгоднее благодаря логистике – не надо дальше ехать. Это была еще довоенная перспектива, но сейчас многие инвесторы не хотят пока работать из-за боевых действий. Но уверен, что мы сможем это реализовать после победы и станем самым большим логистическим хабом области, — отметил он.

Олег Пилипенко добавил, что там должны быть также отстойники для грузовиков, объекты придорожного сервиса, заведения питания и многое другое.

— В свою очередь, это налоги, рабочие места и высокий потенциал, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Шевченковской громаде Николаевской области планируют построить модульный городок, чтобы обеспечить временным жильем людей, которые в результате российской агрессии остались без домов. Также сейчас с международными партнерами продолжаются переговоры о расширении крупных сел, чтобы переселять людей из маленьких, уничтоженных врагом.