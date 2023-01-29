Российские войска 28 января наносили артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины Николаевщины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Вчера, 28 января, ориентировочно в 08:05 и 09:51 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. В результате повреждены жилые и многоквартирные дома, хозяйственные сооружения, административное здание. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах прошли день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что общая площадь разрушений, нанесенных Николаеву обстрелами российских террористов за время полномасштабного вторжения, составляет более 650 тысяч квадратных метров, свидетельствуют результаты первоначальной оценки ущерба, выполненной в рамках международного проекта #UN4Mykolaiv.