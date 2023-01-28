В результате обстрелов российских террористов наибольшие разрушения в Николаеве подверглась жилой застройке.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

По предварительным данным, общая площадь разрушений, нанесенных Николаеву обстрелами российских террористов за время полномасштабного вторжения, составляет более 650 тысяч квадратных метров, свидетельствуют результаты первоначальной оценки ущерба, выполненной в рамках международного проекта #UN4Mykolaiv.

При этом больше всего от жестоких обстрелов оккупантов пострадала жилая застройка. 77% повреждений пришлось именно на жилищный сектор города. Площадь разрушений – более 300 тысяч квадратных метров.

В целом самая большая концентрация повреждений зафиксирована в Ингульском районе.

В частности, Ингульский район держит печальное первенство по объему ущерба, нанесенного объектам сферы обслуживания, бизнеса и промышленности.

Напомним, Николаев разрабатывает интерактивную карту разрушенных россиянами объектов с подсчетом нанесенного ущерба. Ущерб от нанесенных разрушений составляет около 900 миллионов евро.

Также сообщалось, что ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из 280 дней регион не обстреливали лишь 30.

Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.