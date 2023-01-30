Военнослужащие-инструкторы вооруженных сил Британии отработали теоретическую и практическую работу с военнослужащими ВСУ.
Об этом сообщает Генштаб в Twitter.
В рамках международной учебной операции они тренировались метать имитации ручных гранат по разным положениям.
Напомним, что в Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.
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Военнослужащие-инструкторы вооруженных сил Британии отработали теоретическую и практическую работу с военнослужащими ВСУ.
Об этом сообщает Генштаб в Twitter.
В рамках международной учебной операции они тренировались метать имитации ручных гранат по разным положениям.
Напомним, что в Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.