Военнослужащие-инструкторы вооруженных сил Британии отработали теоретическую и практическую работу с военнослужащими ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб в Twitter.

В рамках международной учебной операции они тренировались метать имитации ручных гранат по разным положениям.

Напомним, что в Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.