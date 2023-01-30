Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что во время «экстренного» разговора с Владимиром Путиным в начале февраля 2022 года, перед вторжением РФ в Украину, тот пригрозил ему ракетным ударом в ответ на предупреждение, что война станет «полной катастрофой». ».

Слова Джонсона цитирует BBC, добавившее этот эпизод в свой документальный фильм «Путин против Запада». Лента выйдет в эфир сегодня, 30 января.

По его словам, Путин сказал, что ракетный удар «займет всего минуту». Угрожать президент РФ начал во время «очень длительного» разговора в феврале 2022 года после того, как тогдашний британский премьер предупредил, что война станет «полной катастрофой».

Как пишет BBC, Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к санкциям Запада и увеличению количества войск НАТО на границах России. Он также пытался сдержать военные действия России, сказав Путину, что Украина не присоединится к НАТО «в обозримом будущем».

— Я думаю, что, судя по его очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыграл моим попыткам склонить его к переговорам, - отметил Джонсон.

Как указывает издание, невозможно знать, была ли угроза Путина настоящей. Однако там упомянули предыдущие «нападения» России на Великобританию. В последний раз это произошло в Солсбери в 2018 году – отравления Сергея и Юлии Скрипач.

— Любую угрозу со стороны российского лидера, какой бы легкомысленной она ни была, наверное, у Джонсона не было бы другого выбора, как воспринимать ее серьезно, – пишет BBC.