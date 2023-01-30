В Крыму в заключении находятся, по меньшей мере, 16 граждан Украины, которых россияне задержали до полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на исследование Крымской правозащитной группы «Обзор ситуации с соблюдением прав человека и норм международного гуманитарного права в Крыму за 2022 год».

Правозащитники отмечают, что среди фигурантов есть Андрей Захтей, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Геннадий Лимешко, Леонид Пархоменко, Константин Давыденко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова, Юнус Машарипов, Иван Яцкин, Константин Ширслав, Галина Петрушин, Станислав Стеценко (Худолей).

— Их ФСБ РФ при задержании обвинила «в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже». В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения показаний признания, нарушения презумпции невиновности, распространение ФСБ РФ через российские СМИ видео «признания», – говорится в сообщении.

В Крымской правозащитной группе 27 апреля суд в Ростове-на-Дону объявил новый приговор фигуранту «дела крымских диверсантов» Дмитрию Штыбликову. Его россияне заключили в тюрьму на 19 лет и 6 месяцев по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

Правозащитники отмечают, что предыдущий срок заключения истек в ноябре 2021 года. Впрочем, из-за нового фальсифицированного дела Дмитрий Штибликов остается за решеткой.

В декабре 2022 года стало известно, что «суд» Севастополя приговорил 24-летнего Евгения Петрушина к 12 годам заключения по статье российского уголовного кодекса о госизмене.

— ФСБ РФ обвинило его в том, что он якобы «собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности Черноморского флота». В июне 2021 года Петрушин был доставлен из Севастополя в СИЗО Москвы, – говорят правозащитники.

Напомним, утром 24 января на севере Крыма в Джанкое и Джанкойском районе российские силовики провели обыски в домах крымских татар : Экрема Кроша в селе Ближнегородское, у Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова в Тимофеевке, в Османа Абдуразакова в Днепр. Мамбетова в Джанкое. Всех шестерых задержали.

Уже на следующий день, 25 января, в Симферополе начали выбирать меры пресечения задержанным «за связи с Украиной» крымским мусульманам.