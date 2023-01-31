Начиная с 30 января украинцы могут обменять в отделениях «Укрпочты» 5 ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED-ламп.

Об этом во время пресс-конференции объявила министерша экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.

— Мы очень рады, что Евросоюз первым поддержал нашу инициативу, предоставил нам такую возможность, и сегодня мы приступаем к программе обмена старых лампочек накаливания на LED-лампочки. Каждый украинец, достигший 18 лет, имеет возможность прийти в «Укрпочту» или оставить заявление в «Дії» и сделать обмен старых лампочек накаливания на новые лампочки абсолютно бесплатно, тем самым внес свой вклад в то, чтобы помочь энергетикам сбалансировать дефицит в энергетической. системе, вызванной массированными ударами россиян, – сказала она.

Чиновница надеется, что программа даст толчок к тому, что украинцы и дальше в быту будут использовать энергосберегающие технологии.

Проект продлится несколько месяцев, его целью является предоставление украинцам 50 миллионов ламп бесплатно. Сейчас 30 миллионов лампочек предоставил Евросоюз, еще 5 миллионов – правительство Франции.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский проинформировал, что тысячи отделений, где обмениваются лампы, сегодня приступили к работе в областных центрах, а также Краматорске, Кривом Рогу и Покровске.

— Далее в середине месяца будут большие города, а до конца месяца планируем, чтобы в селах тоже была возможность заменить свои лампочки и помочь стране бороться на энергетическом фронте, – сказал Игорь Смелянский.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в «Дії» услуга уже доступна, и пользователи могут обновлять приложение для подачи заявки, которая будет действовать 5 дней.

В свою очередь посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что современные светодиодные лампы помогают экономить около 80% электроэнергии по сравнению со старыми лампами, поэтому заменив 50 миллионов ламп, можно сэкономить до 1 гигаватта электроэнергии, что позволит разгрузить один ядерный реактор.

Напомним, Николаевский городской совет утвердил Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.