Жителя Первомайска приговорили к восьми годам за серию краж и грабежей, совершенные в условиях военного положения.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

В судебном заседании доказано, что 29-летний мужчина, неоднократно ранее судимый за корыстные преступления, похищал со двора домов жителей Первомайска их личное имущество.

В ходе расследования установлены восемь эпизодов воровства и один эпизод грабежа.

— Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяцев, — сообщили в прокуратуре.

Осужденный находится под стражей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что за покушение на убийство правоохранителей к 9 годам тюрьмы осужден житель Кривого Рога. Летом в Первомайске Николаевской области он стрелял в двух полицейских.