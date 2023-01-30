Жителя Первомайска приговорили к восьми годам за серию краж и грабежей, совершенные в условиях военного положения.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
В судебном заседании доказано, что 29-летний мужчина, неоднократно ранее судимый за корыстные преступления, похищал со двора домов жителей Первомайска их личное имущество.
В ходе расследования установлены восемь эпизодов воровства и один эпизод грабежа.
— Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяцев, — сообщили в прокуратуре.
Осужденный находится под стражей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, что за покушение на убийство правоохранителей к 9 годам тюрьмы осужден житель Кривого Рога. Летом в Первомайске Николаевской области он стрелял в двух полицейских.
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Жителя Первомайска приговорили к восьми годам за серию краж и грабежей, совершенные в условиях военного положения.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
В судебном заседании доказано, что 29-летний мужчина, неоднократно ранее судимый за корыстные преступления, похищал со двора домов жителей Первомайска их личное имущество.
В ходе расследования установлены восемь эпизодов воровства и один эпизод грабежа.
— Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяцев, — сообщили в прокуратуре.
Осужденный находится под стражей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, что за покушение на убийство правоохранителей к 9 годам тюрьмы осужден житель Кривого Рога. Летом в Первомайске Николаевской области он стрелял в двух полицейских.