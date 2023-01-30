Президент Владимир Зеленский предлагает расширить действие Черноморской зерновой инициативы на порты Николаевской области и устранить преграды для движения судов.

Об этом он заявил во время совместной с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен пресс-конференции в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.

— Я благодарю Данию за присоединение к нашей инициативе «Зерно из Украины». Очень важно, что эта инициатива, как и продовольственный экспорт из Одессы, из наших портов, из Украины в целом не только сохранялся, но и расширялся. Пора расширить Черноморскую зерновую инициативу, по нашему мнению, на порты Николаевской области и убрать любые преграды, которые ограничивают соответствующее движение судов, — сказал Владимир Зеленский.

Он выразил надежду на поддержку Дании в этом вопросе.

Как сообщалось, в понедельник, 30 января, в рамках своего визита в Николаев президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен осмотрели инфраструктуру, разрушенную российским агрессором. Также Владимир Зеленский провел совещание с руководством региона, областного центра и силовых ведомств.

Также он с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей города.

Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны. Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.