Жители Очакова рассказали о пережитом 9 января мощном обстреле города российскими оккупантами.

О жизни под постоянными обстрелами и массированном обстреле местные жители рассказали «Радио Свобода».

Местный житель Валерий поделился, что во время обстрела был дома с женой. Им удалось остаться невредимыми, поскольку они воспользовались правилом двух сословий. Однако дом супругов разрушен взрывной волной.

— Сначала был один удар, а на второй уже вынесло окна. Я говорю жене: «ложись». Она легла, а я не успел лечь. Окна в трех комнатах выбило. Мы, к счастью, были между двумя стенами. Вы понимаете, была прямо такая буря. Летит стекло, цветы, земля. Потом все утихло, мы вышли: нет ни окон, ни дверей, – рассказывает Валерий.

Еще одна жительница Очакова, 78-летняя Валентина, поделилась своими ощущениями от жизни под постоянными российскими обстрелами Очакова. Она вспомнила о довоенной жизни курортного морского города и добавила, что теперь море у нее ассоциируется со страхом.

— Я не знаю, как дальше жить. Не знаю. Я креплюсь, я держусь, но у меня нет сил. Мне 78 лет. Прилечь не могу даже, все время хожу в холодный подвал. Ежедневно бывает по 4-5 раз в день сирена, то мы все бежим сюда (в убежище, – прим.). Мне нравится наш район: мы гордились морем, к нам всегда приезжали родственники отдыхать. А сейчас слово море – это страх, – рассказывает Валентина.

Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.

Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня. После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков крылатыми ракетами и из РСЗО. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.