По состоянию на 31 января с начала российского вторжения в Николаевской области поврежден частично или полностью 15841 гражданский объект.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Среди поврежденных или разрушенных объектов:

- объекты жилищного фонда – 10499; - медицинские учреждения – 98; - учебные заведения – 410; - заведения культуры – 190; - объекты промышленных предприятий – 191; - объекты жизнеобеспечения: газо – 1126, электро – 949, водо – 32, теплоснабжение – 96; - прочие невоенные объекты – 2250.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 5382 потребителя.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 22 населенных пунктах (из них в пяти – частично) Баштанского и Николаевского районов.

Следует отметить, что около 10% территорий Николаевской области остаются заминированными. Напомним, что на освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминировано около 900 тысяч гектаров земли. Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщал, что главная опасность деоккупированных территорий Николаевской области заключается в их заминированности. Для того чтобы их полностью разминировать может уйти не один десяток лет.